WEER. Kans op bewolking vanochtend in Boutersem

HUIZEN­JACHT. Roosdaal, groene Pajotse gemeente waar een instapkla­re hoeve voor een dik miljoen van u is

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar in heel Vlaams-Brabant. Deze week houden we met Topo-Immo langs de N8 tussen Brussel en Ninove halt in Roosdaal.