WEER. In Boutersem helder weer vanochtend

Onbekende man dringt woonzorg­cen­trum binnen en doet zich voor als vrijwilli­ger : “Extra politiepa­trouil­les ingezet”

In deelgemeente Attenrode-Wever waren er in de nacht van donderdag op vrijdag heel wat meldingen van verdachte situaties tot inbraken in voertuigen. Ook in de buurgemeenten kreeg de politie dezelfde meldingen binnen. Maar vrijdagavond omstreeks 20 uur was er opnieuw een verdachte situatie in het woonzorgcentrum van Glabbeek waarbij een verdachte persoon opgemerkt werd.