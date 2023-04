WEER. Bewolking in Boutersem vanochtend

Gemeente gaat opnieuw straatver­lich­ting in vijftien straten vernieuwen met ledlampen

Glabbeek was één van de eerste Vlaamse gemeenten die in 2019 een jaaractieplan opmaakte om alle oude straatverlichting tussen 2020 en 2027 te vernieuwen door een nieuwe slimme energiezuinigere straatverlichting met ledlampen. In 2020, 2021 en 2022 werd de straatverlichting al vernieuwd in achttien straten en dit jaar vernieuwen ze de straatverlichting in vijftien straten.