Wandelen met smaak

Boutersem 293.512 keer bedankt, beste lezers van Het Laatste Nieuws uit Boutersem!Deze verhalen grepen jullie massaal aan in 2022

Iets meer dan 293.512 keer werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Boutersem aangeklikt het voorbije jaar. Verhaaltjes klein en groot over één uit deze prachtige landelijke gemeente in het Hageland. Helaas was er minder leuk nieuws, een dierenbeul bracht een hond naar de eeuwige jachtvelden, enkele anderen konden op het nippertje gered worden. Maar in hetzelfde dorp haalde men zestien jaar na de deelname van Katrien aan de finale van de Blokken Special heel wat herinneringen naar boven en lachen ze nog steeds met de moppen van Ben Crabbé. Een oprechte dank beste lezers, bijna 300duizend keer bedankt!

26 december