Vrijwilligers gezocht voor de Minder Mobielen Centrale (MMC)

Aarschot RESTOTIP. Mi & Ti laat je proeven van de oervlaamse brasserie­keu­ken én zet hard in op kindvrien­de­lijk­heid: “Wij weten hoe moeilijk het is om je kleintjes te laten stilzitten op restaurant”

Sinds begin december vind je Mi & Ti op de Bonewijk in Aarschot. Midden vorig jaar vestigden ze zich in het pand van het voormalige café ‘Germinal Aarschot’, dat de deuren sloot. Nieuwe uitbaters Sven De Vries (38) en Louise Vandeweyer (33) behouden grotendeels het concept, maar gaan iets gerichter qua keuken. “Onze focus ligt momenteel op de oervlaamse brasseriekeuken, maar op termijn willen we naar de échte keuken van ‘de bomma’.” Wij gingen alvast eens proeven.

20 januari