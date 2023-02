Vooruit Boutersem enige partij die samenwerking met bouwmeester voor nieuw ontwerp kerkplein niet goedkeurt



Vlaanderen investeert ruim 9,5 miljoen euro in tien groenblauwe dooraderingsprojecten die in het voorbije jaar opgestart werden. De initiatiefnemers worden ondersteund via subsidies en projectbegeleiding om beton, asfalt of gebouwen te verwijderen. Dat moet leiden tot ontharding van het terrein, betere waterinfiltratie en biodiversiteit, maar ook tot kennisopbouw en -deling over hoe ontharding en vergroening mogelijk gemaakt kunnen worden. Ook her Kerkplein van Boutersem dus....