Vlaams-Brabant investeert: 411.397,31 euro voor nieuwe fietspaden

Het project omvat nieuwe fietspaden langs de Koutemstraat en Torenhofstraat in Boutersem tussen Vertrijk en Willebringen. De infrastructuur is aangepakt tussen de kruising met de Koutemstraat in Vertrijk en het begin van de dorpskom te Willebringen. De lengte van dit traject bedraagt meer dan 1.340 meter. De fietspaden zijn voorzien in grijze betonverharding met een dikte van 20 cm met daaronder een fundering.

Omwille van het meervoudig karakter van het traject is de infrastructuur aangelegd in meerdere segmenten. In de vier verschillende segmenten werd geopteerd voor fietssuggestiestroken met een breedte van 1,75m of vrijliggende fietspaden van 1,75m. Dat is afhankelijk van wat de omgeving toelaat voor de infrastructuur.

Volledig scherm Op enkele locaties werd gekozen voor fietssuggestiestroken. © Provincie Vlaams-Brabant

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken. Daarbovenop is het gezond en goed voor het milieu”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders op de fiets en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt.”

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

