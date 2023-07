Vier maanden cel voor man die speed gebruikt "om te kunnen gaan werken”

Strandfuif klaar om op 15 juli touwen los te gooien

De festivalzomer is volop aan de gang en in Glabbeek tellen ze nu vooral af naar de volgende editie van de legendarische Strandfuif. Deze zal dit jaar door gaan op zaterdag 15 juli 2023 en belooft opnieuw dé heetste nacht van het jaar te worden! Smeer je op tijd in én vergeet die dansbenen niet! De organisatie liet alvast weten dat Strandfuif ook dit jaar zal doorgaan op de oerlocatie waar het ooit begon.