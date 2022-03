Vernieuwde sportzaal officieel ingespeeld door gemeenteraadsleden en Leuven Bears

Groot feest in de sportzaal aan de Kerkomsesteenweg in Boutersem want de vernieuwde sportzaal opende zondag officieel de deuren. Om 13 uur gingen de feestelijkheden van start maar vanzelfsprekend wel op een sportieve manier. De gemeenteraadsleden tekenden na de onthulling van een gedenkplaat present voor een initiatie basketbal die werd gegeven door Leuven Bears. Daarna volgde een optreden van danssudio Yae’da en een wedstrijd rolstoelbasketbal tussen de gemeenteraadsleden en United by Wheels. Na de wedstrijd liet ook rolstoelendansclub De Keerbergse Amigo’s het beste zien van zichzelf. De aandacht voor G-sport is uiteraard niet toevallig want de uitgevoerde aanpassingen in de sportzaal gebeurden voornamelijk in het kader van rolstoelsporten. “Dat vertaalde zich onder meer in een nieuwe vloer maar ook de kleedkamers werden volledig vernieuwd, net zoals de toegang tot de zaal. De vernieuwde sportzaal blijft uiteraard ook de turnzaal van de gemeentelijke basisschool maar kan ook worden gehuurd door verenigingen”, zegt schepen van Sport Maarten Devroye (N-VA).