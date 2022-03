Verkeershinder Eksterstraat en gemeentelijke basisschool

Leuven/Hageland 5x weekend­tips in Leuven en Hageland: genieten van de eerste lentedag met Leuven Jazz tot lachen met Henk Rijckaert en influen­cers

Nog geen plannen dit weekend? We helpen je graag verder met vijf leuke tips voor 19 en 20 maart in Leuven en het Hageland. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?

18 maart