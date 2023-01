Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg zo goed als afgerond

Als eerste project in dit kader werd, lang geleden (2011), de Collector Vissenaken aangelegd. Hierbij werd de riolering van de Kumtichsestraat niet meer geloosd in de Velpe maar opgevangen in een nieuw - langs de Velpe - aangelegde riool met aansluiting op het zuiveringsstation van Vissenaken. Deze werken hebben weinig inpakt gehad voor de bewoners van Kerkom. Enkele jaren later, in 2018, werd er gescheiden riolering aangelegd in de Boskouterstraat - Struisblokstraat - Leuvense Voetweg. Infrastructuurwerken waar de aanpalende bewoners wel veel hinder van hebben ondervonden.

Collector Molendries

Een volgende grote stap in de waterzuivering van Kerkom was de aanleg van de Aquafin-Collector Molendries. Hierbij werd de basis gelegd voor de opvang van grootste IE (inwonersequivalent) van het gebied af te voeren naar het zuiveringsstation van Roosbeek (ter info: inwonersequivalent (IE) is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert) en niet meer te lozen in de Molendriesbeek. De Collector Molendries werd aangelegd vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot ter hoogte van de Boerenzaal om dan via de Kerkstraat en een gedeelte van de Kerkomsesteenweg in de richting van Boutersem, via een pompstation, af te voeren naar het RWZI (Rioolwaterzuiveringsstation) van Roosbeek. Daarbij werd niet alleen de riolering van de Boskouterstaat aangesloten op de Collector maar ook een gedeelte van de Malendriesstraat tussen Kerkstraat en Kerkomsesteenweg (incl. Heilige Geesthofstraat en Bergstraat), en ook de Kerkomsesteenweg vanaf het kruispunt Kumtichsestraat richting Boutersem. Ook werd hier de in 2019 intussen ook gescheiden aangelegde riolering van de Kerkstraat komende van de Kumtichsestraat op aangeloten.

Wegeniswerken

Gelijklopend met deze rioleringswerken werden de noodzakelijke wegeniswerken uitgevoerd (grotendeels heraangelegd, maar ook gedeeltelijke grondige renovatie) met ook aandacht in de voorziening van snelheidsremmende maatregelen. Tevens werden er fietspaden aangelegd die kaderen in het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Zijnde fietspaden langs de Kumtichsestraat, Kerkomsesteenweg en Malendriesstraat. Om dit te kunnen realiseren waren innemingen noodzakelijk. Een soms voor het gemeentebestuur en aanpalende eigenaars vervelende zaak om te kunnen realiseren. Ook innemingen voor de aanleg van brede baangrachten en bufferbekkens ter voorkoming van wateroverlast maakte deel uit van deze investeringen. Nu alles uitgevoerd is, mag er toch wel gesteld worden dat dit alles een grote sprong vooruit is ten dienste van de gemeenschap.

Nog twee projecten

Binnen heel dit gebied zijn er nog twee projecten die gerealiseerd moeten worden: Zo is het dichtst bewoonde gedeelte van de Koppeleikenstraat al wel gemengd aangesloten op de Verbindingsriolering Kerkomsesteenweg en worden de afvalwaters opgevangen in het pas in dienst genomen pompstation langs de Eksterbeemdenbeek. Vanaf daar wordt alles verpompt naar de riolering van de Kumtichsestraat om zo uiteindelijk in het RWZI van Vissenaken terecht te komen. Een gemengde aansluiting betekent dat er nog onnodig oppervlaktewater in dat pompstation terecht komt en mogelijk voor problemen kan zorgen. Het aanleggen van gescheiden riolering in de Koppeleikenstraat, Hazenbosstraat en de aansluiting van de Begijnenbosstraat is een project dat vermoedelijk na het bouwverlof van 2023 van start zal kunnen gaan. Van zodra hier concrete uitvoeringsplannen zijn opgemaakt en de aannemer is aangesteld zal hierover gecommuniceerd worden.

Ook op de Malendriesstraat dient er nog een klein stuk gescheiden riolering aangelegd te worden (vanaf het kruispunt met de Boskouterstraat tot einde bebouwing). De gemeente koppelt dit project aan het vernieuwen van het wegdek en de aanleg van fietspaden tot op de grens met Lubbeek. De gemeente Lubbeek stapt zelfs mee in dit project om op hun grondgebied een stuk fietspad aan te leggen. Ook in dit project zijn maatregelen opgenomen tegen wateroverlast. Voor meer info wordt er op 24.01.2023 een georganiseerd, die zal doorgaan in de Boerenzaal. Geïnteresseerden zijn zeker welkom.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.