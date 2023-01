Twee dagen beperkte verkeershinder op de grens met Kumtich en Roosbeek

Tienen Onrustige nacht in Tienen: inbrekers viseren liefst tien handelsza­ken op en rond de Grote Markt

Niet alleen de felle regen en wind zorgden voor een onrustige nacht in Tienen. Enkele inbrekers hadden het duidelijk gemunt op de handelszaken in het centrum van de stad. Minstens tien panden kregen ongewenst bezoek. In zeven zaken raakten de daders effectief binnen, in de drie andere gevallen bleef het bij een poging. Vermoedelijk gaat het om dezelfde daders, de politie is volop bezig met het onderzoek om de verdachten zo snel mogelijk te vatten. Er zijn alvast enkele aanwijzingen, want her en der werden de daders op beeld vastgelegd en lieten ze bloedsporen achter.

17 januari