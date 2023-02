Sportgalacafé wordt uitgesteld

AARSCHOT Op huizen­jacht in...Aarschot: “Tot 300.000 euro kan je in Aarschot een mooi apparte­ment of een op te frissen woning vinden”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Aarschot. Wij klopten aan bij het kantoor van Philippe Kino van Century 21 Sophimo.

28 januari