Schrijf je tijdig in voor de Watersportdag voor tieners

RZ Tienen ontvangt subsidie van 160 miljoen: “Dit komt de hele regio ten goede”

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen kan rekenen op investeringssteun voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits vrijdag beslist. Jaarlijks krijgen ze 4 miljoen euro gedurende 40 jaar. 160 miljoen dus. Ook al ontvangt men pas de eerste cent als de nieuwbouw af is en men het ziekenhuis in gebruik neemt.