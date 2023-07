Rotonde die veiligheid moest brengen maar zelf ruim 50 ongevallen op tien jaar te verwerken kreeg, blijkt na aanpassin­gen al jaar ongeval­vrij

Op de rotonde aan de Hannuitsesteenweg en de Zuidelijke Ring in deelgemeente Bost bij Tienen werd zowat elf jaar geleden aangelegd, ter vervanging van een ‘gevaarlijk kruispunt’. Maar menig betuurder ontdekte helaas dat die rotonde niet zo veilig was. Net een jaar geleden merkte een bestuurder die uit de richting van Sint-Truiden kwam, de rotonde te laat op en kwam er met zijn Peugeot bovenop terecht. De wagen duikelde net niet in de fiets- en voetgangerstunnel die onder de rotonde doorloopt. De bestuurder zelf raakte zwaargewond. In Bost keek men er helaas niet meer van op dat er -weerom- een wagen bovenop de rotonde stond. Maar na dat zware ongeval drong de burgemeester bij het AWV aan voor snelle en ingrijpende maatregelen.