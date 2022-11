Plaatselijke hinder Kerkomsesteenweg op 1,2, 5 en 6 december

BIERBEEK Brug over Bierbeeks­traat geplaatst als belangrij­ke schakel voor fietssnel­weg F24

De Bierbeekstraat in Bierbeek is sinds 16.10 uur opnieuw open voor alle verkeer. De weg was afgesloten om een brug te plaatsen, die kadert in het aanleggen van de fietssnelweg F24.

22 november