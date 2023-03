Nog vier extra laadpalen op komst dit jaar

Fietsers­bond Tienen organi­seert tweede fietscur­sus voor volwasse­nen

Fietsersbond Tienen is verheugd om aan te kondigen dat er in 2023 een tweede fietscursus voor volwassenen wordt georganiseerd. Na het succes van de eerste cursus in 2022, waarbij alle 21 deelnemers hebben leren fietsen, bleek er nog steeds een grote vraag te zijn naar dergelijke cursussen voor volwassenen. Als vereniging die zich inzet voor een fietsvriendelijk klimaat, is de Fietsersbond Tienen meer dan bereid om aan deze vraag te voldoen.