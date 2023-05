Nieuwjaarsreceptie op 2 juni

Brazilian Party gecanceld wegens overaanbod

Met spijt in het hart kondigt 3300BPM vzw aan dat de 28e editie van de Brazilian Party niet zal doorgaan. “Als organisatie hebben we deze moeilijke beslissing moeten nemen vanwege het overaanbod aan evenementen in dezelfde periode én voor dezelfde doelgroep. Het organiseren van een evenement als de Brazilian Party vereist aanzienlijke investeringen om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen, iets wat niet mogelijk is wanneer je publiek moet delen met een reeks (gratis) evenementen.”