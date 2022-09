Net voor start van Red Bull Zeepkistenrace valt droom in duigen: “Gediskwalificeerd.... Maar volgende editie pakken we zeker die beker”

Te gevaarlijk

“Het verhaal is helaas totaal anders verlopen”, zuchten Jonas en zijn vrienden. Zaterdag kregen we de wedstrijdjury op bezoek voor een keuring van onze zeepkist. Van hen kregen we te horen dat we niet mochten deelnemen. Ze gaven als reden dat ons remsysteem maar op één wiel werkte, terwijl dat volgens hen op minstens twee wielen moest zijn. Dat staat evenwel nergens vermeld in hun wedstrijdreglement. Ook stond het stuur te los en was de lavabo op onze zeepkist ‘te hoog’. Die bestond bovendien uit porselein, dat vonden ze ‘te gevaarlijk’”, aldus het trio. “Heel wat argumenten dus, daardoor was de tijd te kort om nog aanpassingen aan ons voertuig door te voeren. Jammer, het is niet anders, maar onze wraak zal zoet zijn, want tijdens de volgende editie (over vijf jaar) doen we opnieuw mee en pakken we meteen die beker mee naar huis”, besluiten Jonas, Bram en Max.