Natuurgebied de Zandgroeve is klaar voor de oeverzwaluw

De steile oevers van de groeve geven de oeverzwaluw een veilige plaats om zijn specifieke nesten te maken. Ze graven diepe gangen in de zandwanden. In de wanden van de zandgroeve vinden ze een habitat ter vervanging van de afkalvende oevers van grotere rivieren. Deze zwaluw is de minst bekende zwaluw en leeft in kolonies. In de regio zijn de bezette nesten beperkt en dikwijls van tijdelijke aard.

Klaar om eerste zwaluwen te verwelkomen

In de zandgroeve van Kerkom zijn er twee wanden aangelegd doorheen de zandlagen die geschikt zijn. “Zo hopen we dat we de oeverzwaluw terug te krijgen in Boutersem, waar twee jaar geleden het laatste bewoonde nest verlaten is. Nu is het hopen dat ze de weg terugvinden naar Kerkom”, zegt Pieter Abts van Natuurpunt. “Maar er is meer dan oeverzwaluwen, ook habitat voor wilde bijen en voor rugstreeppad. Voor deze laatste zijn er specifiek ondiepe plassen in pionierssituatie met een warm microklimaat en hier en daar een schuilplaats aangelegd. Deze speciale pad springt, in tegenstelling tot andere padden en kikkers, niet maar sprint op zijn korte pootjes. In Vlaams-Brabant is de rugstreeppad een zeldzame verschijning. In de leemstreek kwam hij voor in de oude zandgroeves rond de Velpevallei (Binkom, Kerkom en Vissenaken), de oude kleigroeves van Nelissen (Tienen) en in de omgeving van Landen (daar is nog een actieve populatie).”