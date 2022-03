Minderjarige en zestiger krijgen het aan de stok waarop laatste wapen neemt

Boutersem Al 20-tal gezinnen, maar gemeente verwacht nog meer: “Op dit ogenblik zijn er nog geen vluchtelin­gen in Boutersem die recht­streeks door Fedasil doorge­stuurd zijn”

De solidariteit die we voelen onder onze inwoners is warm. De humanitaire crisis in Oekraïne brengt ook in Boutersem heel wat hulp aanbod op gang. De gemeente faciliteert in eerste instantie door de coördinatie van nodige hulp via het formulier op de website. Het Sociaal Huis neemt deze taak ter harte.

16 maart