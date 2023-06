Man (43) krijgt kogel in knie tijdens tussenkomst van politie: “Agent zit nu thuis om medische redenen”

Een patrouille van de politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek werd zondagavond rond half negen ‘s avond opgeroepen, omdat een man in de Groenstraat amok maakte. “Hij gedroeg zich agressief en was in ontbloot bovenlijf op auto’s aan het slaan”, bevestigt parketwoordvoerster Sarah Callewaert. “Hij heeft uiteindelijk twee politiemensen binnengelaten in zijn woning, maar hij opnieuw agressief en viel aan. Toen hij niet reageerde op het bevel om afstand te houden, is hij in de knie geschoten geweest. Hij verkeerde even in levensgevaar. Dat is nu geweken, maar het slachtoffer verblijft nog altijd in het ziekenhuis”, weet Callewaert. Het parket vorderde een onderzoeksrechter. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar zowel de feiten ten laste van de veertiger als de agent.