Licht in 't park

Hoegaarden Eerste groepsge­sprek voor jongeren

Weet je met je gevoel geen blijf? Begrijpt je familie je niet? Ben je soms ongelukkig? Hoe breng je jouw gedachten over? Voel je je alleen? Zit je ergens mee? Hoe kan je er met vrienden over praten? Of hoe kan je luisteren als vriend? Waar kan je hiermee ergens terecht? Is de drempel te groot? Heb je nood aan een gesprek? Denk je anderen te kunnen helpen met jouw ervaring? Oproep aan alle jeugd, jongeren, (jong)volwassenen voor een eerste groepsgesprek op vrijdag 24 februari 2023 om 20 uur in de polyvalente zaal op de 2de verdieping in gemeenschapscentrum ’t Paenhuys.

3 februari