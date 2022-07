Laatste bezoek aan Vavantas

Festival­bur­ge­mees­ter Jelle Wouters telt af naar Rock Werchter: “Ik heb nog altijd het gevoel dat het één groot dorpsfeest is”

De seismograaf in Werchter gaat volgende week weer in het rood. Tienduizenden mensen staan te trappelen om Rock Werchter na drie jaar corona-afwezigheid weer in hun armen te sluiten. Ook burgemeester Jelle Wouters (CD&V) telt de dagen af naar zijn tweede editie als burgemeester. “We hebben de vrijgekomen tijd goed besteed en zijn beter voorbereid dan ooit.”

27 juni