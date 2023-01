Kruidtuin in domein van Kwabeek zoekt groene vingers

Tienen Winkeldief betrapt aan selfscan

In de Carrefour aan de Albertvest in Tienen is een winkeldief staande gehouden. Aan de selfscankassa registreerde en betaalde een 38-jarige vrouw uit Kortenaken netjes voor een aantal goederen, maar deed dat niet voor een aantal andere artikelen. Een medewerker van de winkel merkte dit op en hield haar staande voor ze de winkel verliet. De vrouw had etenswaren en wat kledij ter waarde van 25 euro proberen te ontvreemden. De politie nam haar mee voor verder onderzoek.

