Kinderdagverblijf ‘Baboes’ op site van gemeentelijke basisschool biedt plaats voor 28 kinderen

De site van de gemeentelijke basisschool in Boutersem krijgt er een kinderdagverblijf bij. Baboes’. De nieuwbouw van Helan Kinderopvang biedt gesubsidieerde plaatsen aan voor 28 kindjes. Kinderdagverblijf ‘De Kleine Vondel’, oorspronkelijk gehuisvest in het woonzorgcentrum ‘Vondelhof’, heeft een nieuwe locatie en naam: ‘Baboes’ ligt op de site van de gemeentelijke basisschool op de Kerkomsesteenweg en beschikt over 28 gesubsidieerde plaatsen.