Kinderclown en zelfverklaard ‘bedplascoach’ veroordeeld tot 18 maanden cel nadat hij 10-jarige onder hypnose betastte

Bastille, Arsenal en Jack Vamp kleuren suikerrock op zaterdag

Groot nieuws: Bastille is op zaterdag 5 augustus headliner op Suikerrock! Bereid je voor op een gigantische singalong bij deze hitmachine in overdrive. Bastille verkeert die dag trouwens in feestelijk gezelschap, want de kampioenen van de AB en andere Lotto Arena’s, Arsenal, bevestigen ook hun komst. En tenslotte maakt StuBru’s “De Nieuwe Lichting 2023” winnaar Jack Vamp & The Castle Of Creep de sprong van ons Acoustic Stage vorig jaar, naar de Mainstage dit jaar. Meer namen volgen snel!