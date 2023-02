Juwelier op nog geen 5 seconden tijd bestolen voor 15.000 euro : “Zo listig en snel is werk van professionals”

BoutersemDe juwelierszaak De Juwelier aan de Leuvensesteenweg in Boutersem kreeg donderdagnamiddag enkele, helaas niet zo eerlijke, klanten over de vloer. De ‘klanten’ wisten op een zéér slinkse manier de zaakvoerder maar héél even af te leiden om hun slag te slaan. De diefstal werd zelfs niet meteen opgemerkt. “Pas later in de namiddag merkte ik het op en bekeek de bewakingsbeelden. Werkelijk; de diefstal duurde géén vijf seconden. Geen amateurs en geen toeval als je het mij vraagt.”