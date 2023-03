In Boutersem kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Lubbeek brengt ‘Het verhaal van Vlaanderen’ naar gemeente­lij­ke basisscho­len

Het Verhaal van Vlaanderen stond de afgelopen maanden in de kijker en het gemeentebestuur van Lubbeek gaat het verhaal op kindermaat in de gemeentelijke basisscholen toelichten. “Stilstaan bij onze Vlaamse geschiedenis, cultuur en identiteit is iets positiefs en natuurlijks. Dat geven we onze kinderen mee”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA).