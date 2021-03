“Hoe moet ik muziek opnemen met geblaf op de achtergrond? Mijn huis helemaal isoleren?”: Buren kanten zich tegen komst dierenasiel

Bierbeek Dorpsbrou­we­rij is klaar voor de lancering van eerste trippel: “Ambachte­lijk bier door en voor Bierbekena­ren”

21 februari Het is eindelijk zover: de nieuwe dorpsbrouwerij in Bierbeek zal volgende maand een eerste trippel op de markt brengen. Corona heeft het afgelopen jaar roet in het eten gegooid en de lancering wordt helaas geen groot dorpsfeest, maar de brouwers zijn dolenthousiast om Bierbeek op de (drank)kaart te zetten. “De essentie is om een lokaal toeristisch product op de markt te brengen en de beleving van hoe het vroeger was in de bierbrouwerij terug te brengen”, vertelt Philippe Sergeant, eigenaar van site Ruisbroekmolen en een van de bierbrouwers.