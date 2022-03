Hinder in Meldertsestraat

Boutersem Kies jij mee wie ereburger wordt ?

In 2020 werd de titel van ‘ereburger/ereburgerschap van de gemeente Boutersem’ gecreëerd. Bedoeling is om een ereburger aan te duiden of ereburgerschap toe te kennen aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente of zich onderscheiden heeft op regionaal, nationaal of internationaal vlak. Wens je mee te bepalen wie zich ereburger mag noemen? Stel je dan kandidaat om deel uit te maken van het inwonerspanel.

10 februari