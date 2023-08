Dieven vandalise­ren meer dan 20 oorlogsgra­ven en gaan aan de haal met gedenkpla­ten in Tienen: “Onverlaten die zwaar gestraft moeten worden”

Op de vooravond van de herdenking van de Slag van Sint-Margriete-Houtem in de Tiense deelgemeente Sint-Margriete-Houtem zijn er op de militaire begraafplaats meer dan 20 graven gevandaliseerd. De daders gingen ook met de koperen herdenkingsplaten aan de haal. De burgemeester van buurgemeente Glabbeek is niet te spreken over de feiten.