Suikerrock blikt na topeditie al vooruit op 2024 : “Zelfs ‘Antoni’ kon geen roet in het eten strooien; we gaan voluit voor het volgende level”

Suikerrock 2023 was wellicht één van de natste edities ooit, maar het was tevens een topeditie! Het heringerichte Bietenplein, met de twee nieuwe podia The Cube en The Palace was een schot in de roos.