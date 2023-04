Gemeentelijke diensten uitzonderlijk gesloten

Leden ramkrakers­ben­de die toesloegen in gans het land krijgen tot zeven jaar cel

Hun laatste wapenfeit was een poging inbraak bij Audi-garage Vanthienen in Tienen op 24 mei 2021. De bende kon zo in kaart gebracht en opgerold worden. Vijf mannen kregen tussen drie en zeven jaar gevangenisstraf voor onder meer zeventien ramkraken over gans het land.