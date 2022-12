Florine blaast 105 kaarsjes uit. “Wat ik hiervoor doe? Iedere dag een Leffe”

Tussen de cadeaus die Florine kreeg steken niet verwonderlijk enkele flesjes van haar favoriet biermerk. Al blijkt die afkomstig te zijn van iemand die haar ietsje minder goed kent, want er zitten ook blonde tussen... Florine is eigenlijk afkomstig uit Tienen, uit de Potterie, maar sinds 2010 verblijft ze in het Vondelhof. Zo is ze dus de oudste inwoner van Boutersem

Florine Minot is geboren op 29 november 1917 in Tienen in de Potterie. Na haar schooltijd, ging ze aan de slag in een kousenfabriek ‘Elite’ in Tienen, waar ze zeven jaar actief was. Ze huwde met Jozef Deruyter in 1935 met wie ze twee kinderen kreeg, Edouard en Monique . Florine was ook nog drie jaar cafébazin in café Necropolis in Grimde, maar in de jaren ’50 noemde dat nog café ‘De Lustige Boeren’.