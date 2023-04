Feestvrienden De Pomp organiseren rommelmarkt

Gemeente schakelt versnel­ling hoger in bouw van 66 sociale huurwonin­gen

Het gemeentebestuur is vastberaden om twee sociale woonwijken te realiseren in ons dorp: de Melkroos in Glabbeek en het Baekveld in Bunsbeek. En ook op de huidige bibliotheeksite in Kapellen komt er een sociaal woonproject. De bouw van de eerste woonwijk de Melkroos met 22 huurwoningen achter het gemeentehuis in Glabbeek zal nog dit jaar van start kunnen gaan.