De vakantiewerking komt stilaan dichterbij inschrijvingen maandag van start

Enthousiaste animatoren - ondersteund door de Jeugddienst - zetten zich in om leuke activiteiten te plannen en je kinderen een onvergetelijk leuke tijd te bezorgen. Leuke kindjes, enthousiaste monitoren, originele knutselactiviteiten en grappige spelletjes zijn de hoofdingrediënten van deze dolle weken.

De vakantiewerking komt stilaan dichterbij

De vakantiewerking zal deze zomer doorgaan van maandag 4 juli t.e.m. vrijdag 12 augustus met als uitvalsbasis het Cultureel Centrum. Op deze locatie zal je steeds je kinderen kunnen afzetten en ophalen.

Opgelet: op de feestdagen 11 juli en 21 juli zal er geen kleuter- en geen speelpleinwerking zijn.

De volledige speelpleinwerking voor de 7 tot 15-jarigen (geboortejaren 2007-2015) gebeurt dit jaar in samenwerking met Sporta. Tijdens de sluitingsperiode van Ferm (18 juli tot en met 29 juli), zullen de Sporta monitoren ook de kleuterwerking voor 2 weken overnemen.

De dagprijs hiervoor zal 10 euro per kind bedragen.

Annulatie is mogelijk tot 5 dagen vooraf, mits een annulatiekost van 1 euro per kind per dag. Deze annulatiekost is ook geldig voor afwezigheden die gestaafd worden met een doktersattest.

Kleuterwerking door Ferm Kinderopvang

De kleuterwerking (geboortejaren 2016-2019) zal net zoals vorige zomer volledig door Ferm Kinderopvang georganiseerd worden. Ook de inschrijvingen verlopen via Ferm. Deze keuze komt tegemoet aan de grote opvangvraag. We hopen hiermee meer kinderen opvang te kunnen bieden.

Enkel van 18 juli t.e.m. 29 juli wordt de kleuterwerking georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Sporta. Voor deze periode verlopen de inschrijvingen wel via de gemeente.

Inschrijvingen

Inschrijven voor de vakantiewerking kan vanaf maandag 2 mei om 10 u via deze link. Voor de kleuterwerking moet je inschrijven bij Ferm. Dit kan via je account bij Ferm. Heb je nog geen account? Stuur dan een mailtje naar adm.bko.boutersem@samenferm.be

Opgelet

Ferm zal ook deze zomer geen voor- en na opvang van speelplein of andere organisaties bieden. Hierdoor zijn er verschillende openingsuren, afhankelijk van de leeftijd van je kind: Kinderen die via Ferm ingeschreven zijn zullen in de lokalen van Ferm opgevangen worden, ze kunnen er terecht tussen 6.45 u en 18.30 uur.

Kinderen die via de speelpleinwerking (Ticketgang) ingeschreven zijn, hebben opvang tussen 7.30 u en 17 uur met een dagprogramma van 9 u tot 16 uur.

Er zijn enkele uitzonderingen:

Van 18 juli t.e.m. 29 juli is Ferm gesloten. In samenwerking met Sporta worden de kleuters die periode door hun opgevangen. Hierbij hanteren we de opvang van speelplein tussen 7.30 u en 17 u met een dagprogramma van 9 u tot 16 u.

Na 12 augustus loopt de vakantiewerking ten einde en zal Ferm alle kinderen opvangen.

Ook nog dit…

Als ik mijn kind online inschrijf, ben ik dan 100% zeker van een plekje?

Voor de inschrijvingen die via Ticketgang gebeuren, moet je onmiddellijk online betalen. Indien deze betaling is gelukt, dan heb je een plaatsje in onze werking.

De inschrijvingen bij Ferm gebeuren ook online, maar deze plaatsen zullen pas later bevestigd worden per mail. Hiervan ontvang je achteraf een factuur.

Wat met daguitstappen?

Deze zomer zullen er geen daguitstappen georganiseerd worden. De volledige werking blijft op de basislocatie met als uitvalsbasis het Cultureel Centrum.

Waarom starten de inschrijvingen op een werkdag (maandag) om 10 uur?

Uiteraard heeft men geen vat op hoe de inschrijvingen zullen verlopen, maar de bewuste keuze om deze op een werkdag te laten starten valt ook samen met het feit dat de helpdesk van de inschrijfmodules voor zowel Ticketgang als Ferm op dat moment bereikbaar is.

Help, ik heb geen internet of kan geen online betalingen uitvoeren en kan dus niet inschrijven via Ticketgang?

Geen probleem, neem gerust contact op met de dienst vrije tijd via vrijetijd@boutersem.be en zij helpen je graag verder met de inschrijving.

Wil jij graag monitor zijn op de vakantiewerking?

Monitoren kunnen zich aanmelden via www.sportakampen.be/monitor-worden