Dany (62) bouwt kermisattracties na tot in de allerkleinste details: “Mijn reuzenrad telt meer dan 7.000 lichtjes”

Gemeente en sociale huisves­tings­maat­schap­pij Kanvaz organiseer­den inspraak­ver­ga­de­ring voor sociaal woonpro­ject de biblio­theek Kapellen

De gemeente Glabbeek zal na de verhuis van de gemeentelijke bibliotheek eind oktober 2023 naar het nieuw gemeentehuis de huidige bibliotheeksite in de Stationsstraat in deelgemeente Kapellen verkopen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Kanvaz die er het sociaal woonproject “de bibliotheek Kapellen” zal realiseren. Op dinsdag 5 september werden de ontwerpplannen op een inspraakvergadering gepresenteerd aan de directe buurtbewoners. De aanpalende buren van het project kregen zoals bij elk groot project in Glabbeek ruime inspraak zodat we een maximaal draagvlak kunnen bereiken en ook dit sociaal woonproject volledig past in het landelijk karakter van ons dorp.