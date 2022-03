Boutersem mee in top van bomeplanters : “Alleen in Kerkom al 5.000 bomen geplant”

BoutersemBurgemeester Chris Vervliet (CD&V) ondertekende in Puurs-Sint-Amands het Bomencharter. Boutersem is één van 176 gemeenten die zich engageert om deze bestuursperiode boomplantacties te organiseren.De ondertekening van het Bomencharter had eigenlijke reeds in het voorjaar van 2020 moeten plaatsvinden, maar werd omwille van corona meermaals verdaagd. Ondertussen hebben de deelnemende gemeenten samen reeds meer dan een miljoen bomen aangeplant. Koploper is de stad Gent met 137.157 bomen. Boutersem staat met 10.415 bomen net in de top 20, waar burgemeester Vervliet best fier op is: “We ondertekenen niet zo maar allerlei charters. Maar als landelijke gemeente wilden we hier zeker onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Bomen zijn niet enkel goed voor het klimaat doordat ze koolstof uit de atmosfeer halen, maar zorgen ook voor natuurlijke afkoeling in je tuin. Het Bomencharter werd reeds in oktober 2019 door de Boutersemse gemeenteraad goedgekeurd. De gemeente zette zich toen tot doel op haar grondgebied minstens 2.000 bomen aan te planten. Het gaat hier zowel over bomen die op gemeentegronden worden aangeplant als om priveinitiatief.

Geen excuus

Toch nuanceerde de gemeenteraad dit enigszins. “Dit engagement mag het rooien van bomen in het kader van bosbeheer of landschapsontwikkeling niet beletten. Evenmin heeft het tot doel het rooien van bomen met een correcte vergunning te beletten of toe te laten dat bomen verkeerd worden ingeplant (bv te dicht bij de grens met een buuur)”, aldus de burgemeester.

Niet alle bomen tellen

De gemeenten die het Bomencharter ondertekend hebben moeten jaarlijks een stand van zaken doorgeven. Volledig sluitend zijn deze cijfers niet. “Indien je in Boutersem een omgevingsvergunning aanvraagt wordt daar dikwijls de voorwaarde aan gekoppeld om in de tuin één of meerdere bomen te planten. Deze bomen worden momenteel niet systematisch meegeteld. Wat wel in kaart wordt gebracht zijn de bomen die aangevraagd werden door jonge ouders als geboorteboom. De bomen besteld in het kader van een groepsaankoop via Regionaal Landschap Zuid-Hageland worden eveneens meegerekend”, gaat Chris Vervliet verder. “Grootschalige initiatieven zijn doorgaans ook bekend bij de gemeente. Heraanplanten van eerder gerooide bomen, bv in Butselbos, worden niet meegerekend. Laagstammige fruitbomen worden wel meegerekend, struiken worden niet meegerekend. Bij twijfel oordelen de organisatoren van het Bomencharter, zodat de lijn voor alle gemeenten gelijk ligt.

Voorzichtige ambitie

“Het doel van 2.000 bomen over de ganse bestuursperiode, was een zeer voorzichtige ambitie”, aldus Vervliet. “Door de aanplantingen in de zandgroeve van Kerkom en in het Bos van de Hoop konden we alleen in 2021 reeds meer dan 5.000 bomen planten. Ook een priveproject uit 2019, de aanplanting van 2400 laagstammige kersenbomen op een perceel dat voordien eigendom was van het OCMW, heeft ons cijfer merkelijk verhoogd. Maar uiteindelijk is ieders bijdrage waardevol. Zelfs wanneer het niet in de cijfers komt, is een geplante boom natuurlijk goed, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor afkoeling in de eigen tuin.”