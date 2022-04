Boutersem doet mee aan Straatvinken: tel jij ook het verkeer in jouw straat?

Met Straatvinken wil men nagaan hoe gezond het verkeer in onze straten is, ook in Boutersem. Wetenschappers analyseren de bedrijvigheid in zoveel mogelijk straten, maar daarvoor hebben ze wel jouw hulp nodig. Het gemeentebestuur vraagt je om op donderdag 19 mei tussen 17 en 18 uur een uurtje buiten te gaan staan en het verkeer te tellen. Dat is niet toevallig tijdens de spits. Enkel zo kan men een realistisch beeld schetsen.