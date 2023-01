Beperkte verkeershinder in Kerkom

Hoegaarden Ontdek de geheimen van de Sint-Gorgonius­kerk

Toerisme Hoegaarden herneemt de reeks ‘Start to Hoegaarden’. Daarbij leren zowel inwoners als toeristen meer over de parels van Hoegaarden. Deze keer is de Sint-Gorgoniuskerk aan de beurt op zondag 22 januari. Het is de grootste rococokerk van België, gebouwd door de brouwers in de 18de eeuw.

16 januari