Al 20-tal gezinnen, maar gemeente verwacht nog meer: “Op dit ogenblik zijn er nog geen vluchtelingen in Boutersem die rechtstreeks door Fedasil doorgestuurd zijn”

BoutersemDe solidariteit die we voelen onder onze inwoners is warm. De humanitaire crisis in Oekraïne brengt ook in Boutersem heel wat hulp aanbod op gang. De gemeente faciliteert in eerste instantie door de coördinatie van nodige hulp via het formulier op de website. Het Sociaal Huis neemt deze taak ter harte.

Op dit ogenblik verblijven er een 20-tal Oekraiense vluchtelingen in Boutersem. “We verwachten op korte termijn nog mensen te ontvangen die onderweg zijn. Het gaat hier in eerste instantie om mensen die vrienden of familie in Boutersem hebben en voor wie er huisvesting beschikbaar is. Op dit ogenblik zijn er nog geen vluchtelingen in Boutersem die rechtstreeks door Fedasil doorgestuurd zijn. Het Sociaal Huis volgt dit op”, reageert burgemeester Chris Vervliet.

Centraal depot voor hulpgoederen

Ons Sociaal Huis lanceerde een oproep naar gastgezinnen. “Meerdere mensen reageerden hierop. Momenteel zijn er rond de gastopvang nog heel wat vragen en onduidelijkheden. Zowel voor de aanbieders als voor de lokale besturen. Als bestuur hopen we deze de komende dagen met alle betrokken partners te kunnen uitklaren. Op korte termijn gaat de gemeente een depot openen waar hulpgoederen kunnen geleverd worden. Het is belangrijk dat enkel goederen worden geleverd waar vraag naar is. Dat zal gaan over voedsel met lange houdbaarheidsdatum, medische artikelen, thermisch ondergoed, rolstoelen, krukken… Op de gemeentelijke website zal er een duidelijk overzicht komen van welke goederen er wanneer nodig zijn. Zodra het depot ingericht is, komt hier meer gerichte communicatie over.”

Tot rust komen

“Op dit ogenblik wensen we de mensen die in Boutersem aankomen de kans te geven even tot rust te komen en hen niet te overrompelen. We staan klaar om hen zodra zij eraan toe zijn te ondersteunen met begeleiding, onderwijs voor de kinderen, betrokkenheid in jeugdvereniging, sportvereniging… op het tempo van de vluchtelingen zelf. Vluchtelingen die nog niet gevaccineerd zijn kunnen zich vrijwillig laten vaccineren. Hiervoor kunnen via het Sociaal Huis de nodige afspraken met het vaccinatiecentrum worden gemaakt.”