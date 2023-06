Agent lost schot tijdens interventie: slachtoffer krijgt kogel in been

Een agent van de politiezone Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek heeft zondagavond omstreeks 21 uur een slachtoffer gemaakt in Boutersem. Tijdens een incident loste de agent één schot. Het is nog niet duidelijk waarom de politie moest tussenkomen en hoe de situatie zo kon escaleren. Korpschef Walter Vranckx bevestigt het voorval. “Er is spijtig genoeg een schot gelost, waarbij een kogel terecht is gekomen in het been van de betrokken persoon. De agent in kwestie kan momenteel zijn functie in de interventieploeg niet meer uitoefenen. Hij zit om medische reden thuis en hij wordt daar ook bijgestaan. Hoe het verder moet met hem, gaan we later bekijken. Aangezien wij als zone betrokken zijn, zal het onderzoek gevoerd worden door Comité P”, geeft Vranckx nog mee. De agent zou iemand zijn met een zekere staat van dienst en heel wat ervaring op de teller.