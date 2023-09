Aanleg voetgangersoversteekplaats aan Oude Baan

Tienen De Langste Eettafel langs de Gete

Aan de oevers van de Grote Gete maken we opnieuw een lange feest- en eettafel met optredens, ambachtenmarkt en een rommelmarkt. De Langste Eettafel is een verbindend evenement. Werkelijk iedereen is deze zaterdag 9 september welkom aan het grasplein in de Huidevettersstraat om een babbel, een hapje en een drankje te delen. Dessertje dien je zelf mee te brengen, om te delen op het dessertenbuffet.