103 residenten van WZC Vondelhof geëvacueerd na valse bommelding : "Koffie hierdoor wel gemist, maar wel een gezellig babbeltje kunnen slaan”

Bierbeek Bierbeek neemt afscheid van ereburge­mees­ter Josse Denonville: “Bedankt Joske, voor alles.”

Zaterdag nam Bierbeek afscheid van ereburgemeester Josse Denonville. De ereburgemeester zetelde maar liefst 34 jaar in het schepencollege, en droeg 22 jaar lang de burgemeesterssjerp. Ze overleed op negentigjarige leeftijd in het woonzorgcentrum d’Eycken Brug. Veel mooi volk op de begrafenis in de Sint-Hilariuskerk: onder meer huidig burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) nam het woord.

21 maart