Zware regenbuien, maar soms ook zon in Borsbeek vandaag

Bedrijf op Sint-Michiels­kaai verhuist omwille van nieuwe parkeerre­gels: “Dit is de druppel”

Wie niet in het historisch centrum woont, mag daar sinds 1 augustus niet meer op straat parkeren. Het is de spreekwoordelijke druppel voor Dave Desiron en Herwig Swerts, zaakvoerders van HF Electronics op de Sint-Michielskaai. Zij voelen zich genoodzaakt om te verhuizen. “Ons materiaal versleuren van aan een betaalparking tot hier, dat is niet te doen.”