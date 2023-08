Betrapt met kniptang, zaklamp en lege zakken tussen havencon­tai­ners: “Drugsuit­ha­ler wilde geld verdienen voor zijn zieke moeder”

Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot vier jaar, 20.000 euro boete en tien jaar havenverbod geëist tegen twee mannen die betrapt werden toen ze wellicht een partij cocaïne uit een koelcontainer wilden halen in de Antwerpse haven. “Hij was een loopjongen en wist niet om welke container het ging of hoeveel cocaïne er zou inzitten.”