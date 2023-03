Zwaarbewolkte ochtend in Borsbeek

Cleo (25) is de nieuwe uitbaat­ster van koffie- en lunchbar Cabane: “Eerder uit Guatemala teruggeko­men om deze zaak over te nemen”

In oktober 2022 lanceerden Elise en Laurien van koffie- en lunchbar Cabane de oproep dat ze op zoek waren naar iemand die het roer wou overnemen. Dat sprak de 25-jarige Cleo Stordiau uit Antwerpen zodanig aan dat ze speciaal eerder uit Guatemala terugkeerde om de zaak over te nemen. Jaren ervaring in de horeca had ze al, maar nu leert ze wat het inhoudt een eigen zaak te runnen: “De eerste sollicitatie die ik afnam, was na vijf minuten al afgelopen.”