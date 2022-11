Zingen voor het klimaat: universitair koor komt op voor 11.11.11 Borsbeek

“De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard. Integendeel. De grootste gevolgen raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. Samen schudden we overheden en bedrijven wakker, financieren we lokale organisaties in Latijns-Amerika, Azië en Afrika en zorgen we dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen de baas kan. Samen pakken we klimaatonrecht aan. Nu het nog kan”, klinkt de uitnodiging.