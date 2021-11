Woning in Borsbeek zes keer beschoten: parket onderzoekt link met drugsmilieu

Mechelen/Schelle/Deurne “We waren beiden een beetje lijkbleek”: magneetvis­sers halen schiet­klaar vuurwapen boven

“Je kan het zo gek niet bedenken of het ligt in het water.” Magneetvissers Thierry Puttemans (31) uit Schelle en Kharim Schatteman (55) uit Deurne kunnen het weten. De vrienden haalden de afgelopen twee jaar al tonnen metaal uit vaak Mechelse waters, tot vorige week een vuurwapen toe. “We waren beiden een beetje lijkbleek”, getuigen ze, “al was het niet de eerste keer dat we de politie konden helpen.”

